Ma quella approvata non è una Manovra per giovani – Il videocommento

Nuovi lavori, ambiente, formazione, maternità. I temi che mancano dai finanziamenti per il 2022

Martedì scorso il presidente del consiglio Mario Draghi si è rivolto agli studenti di un’istituto tecnico di Bari spiegando che sta ai giovani pensare al futuro dell’Italia, che il governo costruirà le condizioni per farglielo fare al meglio, per lasciarli essere ambiziosi e anche un po’ incoscienti. Ma quanto c’è per i giovani ideatori dell’Italia di domani nella manovra finanziaria appena approvata dal governo? Ecco i punti che mancano all’appello.

