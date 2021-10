G20, Johnson gesticola prima della foto di rito: lo sguardo divertito di Mattarella – Il video

Come un italiano doc, anche Boris Johnson si è ritrovato a gesticolare nel momento in cui veniva scattata la foto con il presidente della Repubblica Sergio Mattarella e con il primo ministro italiano Mario Draghi al Quirinale, in occasione del summit per il G20 che in questi giorni si è riunito a Roma. L’inquilino del numero 10 di Downing Street si è lasciato andare ad un siparietto che ha strappato un sorriso ai presenti, comprese la consorte di Draghi e la figlia del presidente Mattarella: quest’ultimo si è girato verso il primo ministro inglese, guardandolo divertito.

