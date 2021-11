La regina Elisabetta sorprende ancora: «Sta bene». Avvistata alla guida della sua Jaguar

La regina Elisabetta sembra stare bene. Dopo un periodo incerto, durante il quale i suoi medici le hanno consigliato il riposo e i tabloid inglesi hanno lanciato titoli allarmistici, spuntano degli scatti rassicuranti sulla salute di sua maestà. Dopo gli oltre 10 giorni trascorsi al castello di Windsor, lontana dagli impegni quotidiani, e dopo un ricovero di appena 24 ore per essere sottoposta a imprecisate «indagini mediche preliminari», la regina è stata fotografata alla guida della sua Jaguar nel parco del castello. Occhiali da sole e fazzoletto a fiori legato in testa, la 95enne – immortalata nello scatto di Kelvin Bruce pubblicato dal Daily Mail – è apparsa in buona forma. Con la sua Jaguar ha imboccato un’uscita sul retro del castello per andare a fare la solita passeggiata con i suoi cani corgi, nella tenuta del Berkshire. Non si conoscono dettagli sulle sue condizioni di salute, ma sembra essere chiaro che la sovrana è sufficientemente in forze per camminare, guidare la sua auto e magari tornare presto a Buckingham Palace. Sempre per volere dei suoi medici, Elisabetta II ha dovuto cancellare la sua partecipazione alla CoP26 di Glasgow, un viaggio troppo stressante per lei in questo momento. Ma le sono bastati pochi giorni di riposo: nella foto la regina appare «in ottima forma», ha rimarcato il premier britannico Boris Johnson dalla Cop26 di Glasgow. Anche dal G20 a Roma Bojo aveva rassicurato chiunque chiedesse della salute di sua maestà: «Le ho parlato come faccio ogni settimana, come prevede il mio incarico, ed era in ottima forma – aveva detto ai giornalisti -. I medici le hanno detto che deve riposare e dobbiamo rispettarlo. Deve solo seguire i consigli e riposarsi un pochino».

TWITTER/ Daily Mail | La Regina Elisabetta alla guida della sua Jaguar a Winsor

Immagine in evidenza: Daily Mail

