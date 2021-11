Vaccini, da domani in Lombardia la terza dose sarà somministrata anche in farmacia

Le farmacie della Lombardia hanno ricevuto l’abilitazione per poter effettuare la terza dose di vaccino anti-Covid, con 365 presidi che hanno dato la loro disponibilità a partire dal prossimo 10 novembre. Il farmaco somministrato sarà il Comirnaty di Pfizer e ad iniziare con l’iniezione booster saranno gli over 60 e gli operatori sanitari, che potranno ricevere il vaccino a condizione che siano passati sei mesi dall’ultima iniezione. Per effettuare la prenotazione sarà necessario contattare la farmacia più vicina alla propria zona, mentre sul sito farmacia-aperta.eu e sulla app Federfarma Lombardia Farmacia Aperta sarà possibile verificare quali sono le farmacie che hanno aderito alla campagna vaccinale. La somministrazione della terza dose consentirà di ricevere il Green Pass che sarà valido per i 12 mesi successivi.

