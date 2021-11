Pfizer presenta la pillola anti-Covid: «Efficace all’89% per ridurre rischio ospedalizzazione o morte»

Si chiama Paxlovid, è prodotta da Pfizer e si inserisce in una nuova frontiera di farmaci che puntano a curare il Covid-19, l’infezione nata dal Coronavirus. L’azienda farmaceutica statunitense ha presentato i primi dati sull’efficacia di questa pillola: secondo un’analisi intermedia è in grado di ridurre il rischio di ricovero o di morte dell’89 per cento. Prima di essere disponibile sul mercato, la pillola deve ottenere l’approvazione dagli enti farmaceutici dei diversi Paesi. La prima agenzia a ricevere i dati della Paxlovid sarà la Fda, la Food and Drug Administration degli Stati Uniti. Al momento esiste solo un’altra pillola che è sotto l’attenzione degli enti governativi: il Molnupiravir prodotto dalle case farmaceutiche Merck e Ridgeback Biotherapeutics. Al momento questa pillola è sotto l’attenzione di Fda e Ema, l’unico Paese in cui è stata già approvata è il Regno Unito dove ha ottenuto il via libera il 4 novembre.

