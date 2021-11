Il percettore del reddito di cittadinanza beccato con 8 chili di cocaina a Palermo

La Guardia di Finanza ha arrestato un corriere della droga che aveva con sé circa 7,7 chilogrammi di cocaina, per un valore di mercato stimato di 660mila euro. La droga si trovava nascosta nel doppio fondo di un’automobile sequestrata a Palermo. L’uomo, originario della provincia di Reggio Calabria, è risultato percettore del reddito di cittadinanza. La sua macchina è stata fermata per un controllo sullo svincolo autostradale di Buonfornello, direzione Palermo. La sostanza stupefacente è stata trovata grazie al cane antidroga. Si trovava in panetti nascosti in un vano realizzato sul paraurti posteriore dell’auto.

