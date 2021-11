Arrestato un medico per finte vaccinazioni: così faceva ottenere il Green pass ai pazienti No vax

Un medico di base di Ravenna è stato arrestato dopo che la polizia ha scoperto che fingeva di somministrare i vaccini anti Covid per poter garantire ai suoi pazienti No vax i Green pass. Il dottore di 64 anni è accusato di peculato, falso ideologico e corruzione all’interno di un’indagine che ha portato al sequestro di 79 certificati verdi. Il medico convenzionato conla Ausl Romagna si era procurato diverse dosi del vaccino, ma non le avrebbe mai somministrate ai suoi pazienti contrari alla vaccinazione. In questo modo riusciva a dare loro diritto al Green pass, obbligatorio anche sul lavoro ormai dallo scorso 15 ottobre, evitando loro quindi di fare anche i tamponi. Nell’indagine ci sarebbero diverse persone coinvolte, compreso un poliziotto.

