Corteo No Green pass a Milano, tre arresti dopo l’arrivo in piazza Duomo: c’è anche un 18enne. 91 a rischio denuncia

Sono tre gli arrestati dopo le proteste dei No Green pass a Milano per il diciassettesimo sabato consecutivo. Dopo che i manifestanti sono riusciti a raggiungere piazza Duomo, vietata dalla questura dopo le direttive partite dal Viminale, la polizia ha arrestato un 18enne accusato di resistenza a pubblico ufficiale, un 38enne di Piacenza con precedenti che ha anche minacciato gli agenti in piazza Beccaria e un 30enne di Milano, anche lui con precedenti, che ha aggredito fisicamente un funzionario di polizia in piazza Duomo. Alla fine dei disordini sono state 91 le persone identificate, mentre altre due oltre agli arrestati sono state denunciate per aver violato i divieti imposti al corteo. Si tratta di un 51enne, denunciato per resistenza a pubblico ufficiale, e un 40enne, che oltre ad essere accusato di manifestazione non preavvisata, aveva con sé anche un coltellino.

