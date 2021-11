Tennis, Zverev spegne i sogni di Sinner: batte Hurkacz ed elimina l’azzurro dalle Atp Finals

Per qualificarsi Sinner aveva bisogno di battere Medvedev (match in programma stasera) e sperare in una sconfitta del tedesco

Sfuma il passaggio del turno per Jannik Sinner alle Atp Finals di Torino. Il giovane tennista italiano non si qualificherà nemmeno se dovesse vincere nel terzo e ultimo match del girone contro il russo Daniil Medvedev, in programma questa sera alle 21. A sancire la matematica eliminazione di Sinner è stata la vittoria, nell’altra partita del girone, del tedesco Alexander Zverev sul polacco Hubert Hurkacz. Per qualificarsi alla semifinale, Sinner avrebbe avuto bisogno di battere Medvedev, sulla carta secondo favorito del torneo alle spalle di Novak Djokovic, e sperare in una sconfitta di Zverev. Sinner è subentrato all’infortunato Matteo Berrettini, vincendo al suo debutto contro Hurkacz. Nel primo match del girone, Berrettini aveva perso il primo set contro Zverev, prima di ritirarsi.

