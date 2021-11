De Luca rassegnato con i No vax: «La stupidità non è un argomento. Parliamo alfabeti diversi» – Il video

Vincenzo De Luca, presidente della Regione Campania, torna all’attacco dei No vax. «Non credo che dobbiamo perdere più tempo con i No vax, quando si parla due alfabeti diversi, come in questo caso, si perde tempo. È come se noi parlassimo l’italiano e loro l’afgano. Ai No vax dobbiamo solo dire che la stupidità non è un argomento», ha detto De Luca in una diretta Facebook. Quindi il governatore ha parlato dell’attuale emergenza Covid-19: «Il nostro obiettivo oggi è di tutela della salute dei nostri concittadini e anche di non far chiudere la nostra regione e l’Italia». De Luca ha poi affrontato la questione delle nomine Rai e dello strappo del M5s, dicendo che «per dieci anni ci hanno raccontato che bisognava bombardare la Rai e la lottizzazione, le forze politiche. Oggi la rivendicazione è un’altra, fateci partecipare».

Immagine di copertina dal profilo Facebook di Vincenzo De Luca

