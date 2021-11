Coronavirus, i nuovi contagi restano sopra quota 10 mila (10.544): aumentano i ricoveri, tasso di positività al 2%. 48 i morti

Il bollettino del 19 novembre 2021

Sono 48 i decessi legati al Coronavirus registrati oggi, 19 novembre, in Italia. Lo comunica il quotidiano bollettino del Ministero della Salute e della Protezione Civile. Ieri le morti erano state 69, mentre se ne erano registrate 72 mercoledì 17. Per quanto riguarda i nuovi positivi, nelle ultime 24 ore se ne sono segnalati +10.544. Ieri se ne erano tracciati 10.172, contro i 10.638 di due giorni fa. Il numero degli attualmente positivi al virus è di 137.130 (ieri 132.513).

La situazione negli ospedali

Per quanto riguarda i ricoveri, i pazienti ospedalizzati in area non critica sono oggi 4.145 (ieri 4.088, +57). Nelle terapie intensive ci sono invece 512 persone ricoverate (ieri 503, +9): i nuovi ingressi sono 39 (ieri 55). In isolamento domiciliare ci sono 132.473 positivi (ieri 127.922), mentre i dimessi e i guariti nelle ultime 24 ore sono 5.889.

Tamponi e tasso di positività

I dati di oggi arrivano a fronte di 534.690 tamponi analizzati nelle ultime 24 ore, per un totale di 113.434.021 test effettuati da inizio pandemia. Ieri i test fatti erano stati 537.765. Il tasso di positività passa dall’1,7% di ieri al 2% odierno di oggi (+0,3%).

Ieri e oggi

Indice di gravità

Ultimi 10 giorni

I positivi al Covid-19 Regione per Regione

Ecco i dati sulle persone attualmente positive al Coronavirus regione per regione

Grafiche a cura di Vincenzo Monaco

