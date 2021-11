Coronavirus, balzo dei nuovi contagi: 10.172 in un giorno. Aumentano ricoveri e tasso di positività (1,9%). 72 i morti

Gli attualmente positivi aumentano ancora: sono 127 mila a fronte di oltre mezzo milione di tamponi in 24 ore

Il bollettino del 17 novembre 2021

I dati di oggi 17 novembre 2021

Oggi 17 novembre 2021 sono 10.172 i nuovi casi di Coronavirus contro i 7.698 di ieri. Il totale dei contagiati, dall’inizio della pandemia, è di 4.883.242. Stando all’ultimo bollettino della Protezione civile e del ministero della Salute, le vittime nelle ultime 24 ore sono 72 contro le 74 di ieri. Il totale è di 132.965 deceduti. Le persone attualmente positive sono 127.085 (ieri 123.396).

La situazione negli ospedali

I ricoverati negli ospedali italiani sono 4.060 (ieri 3.970, +90) mentre in terapia intensiva si trovano ancora 486 pazienti (ieri 481, +5). Gli ingressi giornalieri in rianimazione sono 39, ieri 41. I dimessi e i guariti, solo nell’ultima giornata, sono 6.406 mentre in isolamento domiciliare si trovano 122.539 persone (ieri 123.396).

Tamponi e tasso di positività

Nelle ultime 24 ore sono stati effettuati 537.765 tamponi contro i 684.710 di ieri. Il totale dei test finora eseguiti è di 112.273.557. Il tasso di positività oggi è dell’1,9 per cento contro l’1,1 di ieri (+0,8 per cento).

Ecco i dati sulle persone attualmente positive al Coronavirus regione per regione:

