Vaccini, Silvio Berlusconi riceve la terza dose – Il video

Il presidente di Forza Italia Silvio Berlusconi ha ricevuto oggi il booster del vaccino anti Covid-19. L’ex premier ha diffuso un video del momento della sua vaccinazione: il leader forzista si mostra tranquillo, con la manica di camicia tirata su, e mentre gli viene iniettata la terza dose di vaccino contro il Coronavirus fa il gesto del pollice alzato. Subito dopo Berlusconi conclude facendo il segno di vittoria. «I vaccini e il certificato sanitario sono il principale strumento che abbiamo per sconfiggere il Covid e limitare i suoi effetti sulla salute e sull’economia. Dobbiamo evitare nuovi lutti ed altri lockdown», scrive su Facebook. «Ora tocca a voi: chi non si è ancora vaccinato lo faccia senza esitazioni al più presto, chi può farlo si prenoti per la terza dose». Berlusconi aveva contratto il virus a settembre 2020, poco prima del suo compleanno. «È stata una delle esperienze peggiori della mia vita. Ho capito e condiviso la sofferenza di tanti malati e di tante persone angosciate per la malattia dei propri cari», aveva raccontato in un intervista telefonica lo scorso autunno a Che tempo che fa con Fabio Fazio. Da allora è stato ricoverato altre tre volte per accertamenti.

