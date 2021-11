Il primo ministro era stato messo in isolamento nel pomeriggio, dopo che sua figlia di 11 anni era risultata positiva al tampone

Il primo ministro francese Jean Castex è risultato positivo al Coronavirus. A diffondere la notizia è stata una fonte del governo all’agenzia di stampa Afp. Castex era stato messo in isolamento nel pomeriggio di oggi, 22 novembre, dopo che una delle sue figlie di 11 anni era stata trovata positiva. Prima di essere messo in quarantena, il primo ministro si era recato a Bruxelles per un incontro con l’omologo belga, Alexander De Croo.

Immagine di copertina: EPA/LUDOVIC MARIN

