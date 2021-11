Roma, Palazzo Chigi si tinge di rosso per la Giornata contro la violenza sulle donne – Il video

Prima palazzo nobiliare, poi residenza della famiglia senese Chigi e poi edificio dello Stato. Dal 1961 Palazzo Chigi è la sede del Governo e luogo di incontri istituzionali, l’ultimo questa sera quello tra Mario Draghi e Emmanuel Macron. Oggi, appena il sole è tramontato, tutta la struttura è stata illuminata con dei fari rossi in occasione della Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne. A spiegarlo su Twitter è la stessa presidenza del Consiglio: «Palazzo Chigi si tinge di rosso. La tutela delle donne è una priorità assoluta, in tutti gli aspetti della violenza di genere. Dal governo arriveranno nuove risorse per rafforzare il sistema di assistenza alle donne vittime di abusi. NO alla violenza sulle donne». Oltre alle luci di Chigi, sono state diverse le iniziative del governo per celebrare questa giornata. Davanti al ministero dell’Istruzione, per esempio, è stato organizzato un flash-mob dai ragazzi dell’Istituto Cine-tv Roberto Rossellini insieme al ministro Patrizio Bianchi: «È dalle scuole, partendo dai bambini più piccoli, che bisogna far comprendere che la violenza non è mai un argomento. L’opposto della violenza è dialogo. Il flash-mob corona un’attività svolta tutto l’anno».

