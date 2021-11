Covid, l’appello di De Luca: «Niente feste in piazza a Capodanno. Teniamoci la libertà conquistata»

Vincenzo De Luca, presidente della Regione Campania, ha invitato i cittadini ad evitare le feste in piazza in vista del Capodanno: «Non so se è il caso di fare feste in piazza a fine anno, io le eviterei – afferma il governatore – Cosa vuoi controllare in una festa del genere? Ed è un peccato bruciare i risultati importanti di tranquillità magari per una grande festa o evento. Per quest’anno mi manterrei prudente, teniamoci quello che abbiamo già conquistato». De Luca poi si è rivolto alle famiglie, per affrontare il tema delle vaccinazioni anti Covid: «Affidatevi a chi ha competenza e non agli imbecilli e narcisisti o filosofi in disarmo che raccontano idiozie». De Luca cita i cartelli comparsi ad alcune manifestazioni No vax, “attenti ai vostri bambini”, definendo chi li ha realizzati «farabutti e somari. irresponsabili».

Immagine di copertina dal profilo Facebook di Vincenzo De Luca

Leggi anche: