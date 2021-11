Al Quirinale firmato il trattato tra Italia e Francia. Draghi: «Storico». Su Roma le frecce tricolori – I video

Il premier Mario Draghi e il presidente francese Emmanuel Macron hanno firmato in mattinata il Trattato del Quirinale – il “Trattato per una cooperazione bilaterale rafforzata” – alla presenza del Capo dello Stato Sergio Mattarella. Secondo una nota diffusa dal Quirinale alla cerimonia erano presenti componenti del Governo italiano e francese e altre autorità dei due Paesi, con i ministri degli esteri Luigi di Maio e Jean-Yves Le Drian. Dopo la firma Mario Draghi ed Emmanuel Macron si sono scambiati una lunga stretta di mano. Dopo la firma è seguito anche un applauso. Dopo la firma, mentre Sergio Mattarella, Emmanuel Macron e Mario Draghi ascoltavano i rispettivi inni nazionali al Colle, nel cielo di Roma sono sfrecciate le Frecce Tricolori in doppia formazione, una con i colori della bandiera italiana e un’altra con quelli francesi. Macron ha poi salutato Mattarella con un lungo abbraccio. Il capo dello Stato ha accompagnato il presidente francese all’auto per recarsi a Villa Madama per la conferenza stampa con il premier Mario Draghi. «Il trattato di cooperazione rafforzata firmata stamattina segna un momento storico delle relazioni» tra Italia e Francia: «Da oggi siamo ancora più vicini», dice Mario Draghi in conferenza stampa.

Il tuo browser non supporta il tag iframe



In copertina ANSA/ALESSANDRO DI MEO | Le scie delle Frecce Tricolori e Patrouille de France, passate in volo sopra il Palazzo del Quirinale in occasione della firma di un accordo tra Francia e Italia, ROMA, 26 novembre 2021.

Leggi anche: