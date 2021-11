La teoria del complotto sul vaccino anti Covid di Silvio Berlusconi: «La siringa ha il tappo, questa è truffa!»

Le vaccinazioni dei vip e politici contro la Covid19 vengono spesso viste come “finzioni per amor di propaganda”. È successo anche con Berlusconi

Silvio Berlusconi, ex presidente del Consiglio e leader di Forza Italia, ha diffuso un video alcuni giorni fa sulla sua vaccinazione anti Covid-19. Le riprese hanno attirato l’attenzione degli admin della pagina Facebook Bugger.Network, che hanno pubblicato il 21 novembre 2021 un post con il quale sostengono che si sia trattata di una messinscena in quanto non sarebbe stato rimosso il tappo dalla siringa. In realtà, nei video ad alta risoluzione, l’ago si vede e quella sostenuta dalla pagina Facebook è la classica teoria del complotto sulle vaccinazioni dei vip e dei politici.

Per chi ha fretta

Da un video sgranato sostengono che l’ago fosse coperto dal “tappo” protettivo e che Berlusconi non si sarebbe affatto vaccinato.

La siringa è simile a quella usata per la vaccinazione di Renato Zero, la teoria del complotto proposta dai social è la stessa anche per Berlusconi.

La pagina Facebook propone delle immagini dove non si vede l’ago, ma dal video originale e ad alta risoluzione si nota in più di un’occasione.

Analisi

Il 20 novembre 2021 l’ex Presidente del Consiglio e leader di Forza Italia, Silvio Berlusconi, pubblica il video della vaccinazione anti Covid-19 invitando chi può ad effettuare la terza dose: «I vaccini sono lo strumento che abbiamo per sconfiggere il Covid e limitare i suoi effetti sulla salute e sull’economia. Dobbiamo evitare nuovi lutti e lockdown. Tocca a voi: chi non si è ancora vaccinato lo faccia senza al più presto, chi può farlo si prenoti per la terza dose».

«Ecco il video ufficiale del vino che sa di tappo» scrive la pagina Facebook per commentare il video condiviso nel post. Nelle immagini leggiamo la scritta «La terza dose col tappo. Silvio non si smentisce mai».

La pagina pubblica successivamente un ulteriore post con tre fotogrammi per confermare la tesi della falsa vaccinazione di Silvio Berlusconi: «ECCO LE FASI DEL. TERZO SIERO DI BERLUSCONI. TRE FOTOGRAMMI ESTRATTI DAL VIDEO ORIGINALE CHE DIMOSTRANO CHE LA SIRINGA HA IL TAPPO. QUESTA È TRUFFA!!!» scrivono gli admin della pagina.

La stessa bufala su Renato Zero

Quello che si vede nei fotogrammi diffusi dalla pagina Facebook non è il tappo, ma la base della siringa come quella usata per Renato Zero.

Uno dei tweet con la teoria del complotto sulla vaccinazione di Renato Zero.

Anche per quest’ultimo era stata diffusa la teoria del complotto della messinscena (ne parliamo qui).

Uno scatto di una siringa utilizzata presso l’hub dell’Auditorium Parco della Musica a Roma

L’ago visibile nel video di Berlusconi

Nel video originale di Berlusconi è possibile notare l’ago della siringa, nel momento immediatamente successivo all’iniezione. Ecco i fotogrammi dove risulta visibile:

Di seguito il video pubblicato da Silvio Berlusconi con i momenti in cui si vedono l’ago e la stessa iniezione (video da Vista).

I precedenti della pagina Facebook

La pagina Facebook Bugger.Network era nota per aver condiviso nel 2019 una bufala ai danni di Pierfrancesco Majorino, all’epoca assessore alle Politiche sociali del Comune di Milano. Secondo il meme pubblicato all’epoca dagli amministratori della pagina, una foto mostrerebbe tracce bianche di cocaina nei baffi dell’assessore, ma quel “bianco” era il colore naturale dei baffi di Majorino.

Conclusioni

Al contrario da quando sostenuto dalla pagina Facebook, l’ago della siringa risulta visibile in più di un’occasione e non risulta presente il tappo per una fantomatica “finta vaccinazione”.

Questo articolo contribuisce a un progetto di Facebook per combattere le notizie false e la disinformazione nelle sue piattaforme social. Leggi qui per maggiori informazioni sulla nostra partnership con Facebook.

