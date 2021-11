Coronavirus, 12.932 contagi in un giorno: aumentano i ricoveri (+138), tasso di positività al 2,5%. 47 i morti

I nuovi ingressi in terapia intensiva sono 14. Il tasso di positività è in crescita dello 0,4%

Il bollettino del 28 novembre 2021

Si registra un lieve aumento di contagi da Coronavirus in questa domenica 28 novembre. A livello nazionale, nelle ultime 24 ore, il consueto bollettino sull’andamento della pandemia riporta 12.932 nuovi casi. Un dato tutto sommato in linea con quello di ieri quando i nuovi positivi erano stati 12.877. Stando ai numeri della Protezione Civile e del ministero della Salute, le vittime legate al Covid registrate nell’ultima giornata sono in calo, il dato si attestata a 47. Ieri si contavano invece 90 morti. Il tasso di positività è in crescita: oggi è al 2,5% con un incremento del +0,4%. Complessivamente, i casi Covid da inizio pandemia sono arrivati a quota 5.007.818 mentre le vittime sono fino a questo momento 133.674. I guariti sono invece 5.383. Per quanto riguarda le ospedalizzazioni, si contano 138 nuovi ricoveri nei reparti Covid e 14 ingressi in terapia intensiva.

I positivi al Covid-19 Regione per Regione

Ecco i dati sulle persone attualmente positive al Coronavirus regione per regione:

Grafiche a cura di Vincenzo Monaco

Leggi anche: