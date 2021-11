Coronavirus, 12.877 contagi in un giorno: aumentano ancora i ricoveri. 90 i decessi

Il bollettino del 27 novembre 2021

Come accade spesso nel fine settimana, anche questo sabato 27 novembre, scendono i contagi da Coronavirus in Italia. Nelle ultime 24 ore si registrano 12.877 nuovi casi. Un dato in dimuzione rispetto a quello diffuso ieri dal bollettino della Protezione Civile e del ministero della Salute, quando i positivi erano stati 13.686. Sul fronte dei decessi si contano 90 nuove vittime legate al virus. Un numero in salita rispetto ai 51 morti segnalati dal precedente monitoraggio. Il totale dei decessi da inizio pandemia arriva così a quota 133.627. Oggi, 27 novembre, si registrano in Italia 178.946 attualmente positivi.



La situazione negli ospedali

Per quanto riguarda la pressione ospedaliera il bollettino dell’ultima giornata registra 68 nuovi ingressi in terapia intensiva. Il dato cresce rispetto a quello segnalato ieri, quando le ospedalizzazioni in area critica erano state 58. Il totale dei ricoveri in rianimazione risulta a quota 624 (ieri 606). Ad aumentare sono anche i posti letti occupati nei reparti ordinari: oggi sono 4.826 contro i 4.748 di ieri. Gli isolati in casa perché positivi sono invece 173.496.

Tamponi e tasso di positività

L’attività di tracciamento mediante tamponi molecolari e antigenici rapidi oggi, 27 novembre, cala a 596.898 nuovi test elaborati. Il bollettino di ieri aveva segnalato 649.998 tamponi eseguiti in una giornata. Il numero di casi trovati sul totale di test elaborati nelle ultime 24 ore diminuisce: il tasso di positività passa dal 2,5% di ieri al 2,2% di oggi.

I positivi al Covid-19 Regione per Regione

Ecco i dati sulle persone attualmente positive al Coronavirus regione per regione:

