Coronavirus, 13.686 contagi in un giorno: aumentano i ricoveri, tasso di positività al 2,5%. 51 i morti

Il bollettino del 26 novembre 2021

Sono 51 i decessi da Coronavirus segnalati in Italia nelle ultime 24 ore. Ieri, sempre secondo il bollettino diffuso dalla Protezione Civile erano stati 71, mentre il giorno prima i dati parlavano di 85 morti. I nuovi contagi invece sono stati 13.686, nella giornata di ieri erano arrivati a 13.764. Attualmente il numero totale di casi registrati in Italia dall’inizio della pandemia è fissato a 4.982.022 mentre quello dei decessi a 133.537.

PROTEZIONE CIVILE | I dati del 26 novembre

La situazione negli ospedali

Nel bollettino è stata aggiornata anche la situazione negli ospedali italiani. Il numero dei pazienti ricoverati in questo momento è di 4.748, mentre nei reparti di terapia intensiva ci sono 606 persone. Ieri il totale dei pazienti ricoverati era 4.689 mentre 588 persone erano in terapia intensiva. I nuovi ingressi in terapia intensiva sono 58. In isolamento domiciliare al momento ci sono 167.264 persone. Fino a ieri erano 161.321.

Tamponi e tasso di positività

Oggi il numero di tamponi che sono stati effettuati per controllare la presenza del Coronavirus è stato di 557.180 contro i 649.998 di ieri. Il tasso di positività è del 2,5 per cento, ieri era fermo al 2,1 per cento.

