Coronavirus, volano i nuovi contagi: +15.085. I decessi sono 103. Sale a 2,6% il tasso di positività (ieri 1,8%)

Sono 686 i ricoverati in terapia intensiva (ieri 683). Salgono anche gli ospedalizzati in area medica: 5.248 nelle ultime 24 ore contro i 5.227 di ieri

Il bollettino del 1° dicembre 2021

Crescono i contagi da Coronavirus in Italia. Nelle ultime 24 ore si segnalano 15.085 nuovi positivi contro i 12.764 di ieri. I dati registrati dal bollettino della Protezione Civile e del ministero della Salute riportano un aumento anche sul fronte dei decessi: oggi, 1° dicembre, sono 103 le nuove vittime legate a Covid-19. Un numero in crescita rispetto agli 89 morti segnalati nel monitoraggio precedente. Il totale dei decessi da inizio emergenza arriva così a quota 133.931. Anche gli attualmente positivi aumentano: dai 194.270 di ieri ai 199.783 delle ultime 24 ore.

La situazione negli ospedali

Sul fronte della pressione sanitaria sono 62 i nuovi entrati nei reparti di rianimazione nelle ultime 24 ore. Il dato è in lieve calo rispetto a ieri, quando il bollettino aveva segnalato 64 nuove entrate. Il totale dei ricoverati in rianimazione sale a 686 (ieri 683). Per quanto riguarda i reparti di area non critica, oggi 1° dicembre, risultano 5.248 posti letto occupati da pazienti Covid contro i 5.227 di ieri. Salgono anche gli isolati in casa: 193.849 (188.360 ieri).

Tamponi e tasso di positività

Il dato dei nuovi contagi arriva a fronte di 573.775 nuovi tamponi eseguiti. L’attività di tracciamento appare in calo rispetto a ieri, quando i test elaborati erano stati 719.972. Il tasso si positività torna a crescere: dall’1,8% di ieri al 2,6% di oggi.

I positivi al Covid-19 Regione per Regione

Ecco i dati sulle persone attualmente positive al Coronavirus regione per regione:

