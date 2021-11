Coronavirus, 85 morti e 12.448 nuovi casi in un giorno: non succedeva da maggio. Tasso di positività al 2,2%

Il bollettino del 24 novembre 2021

Continua a salire il numero dei nuovi contagi da Coronavirus in Italia. Il bollettino della Protezione civile e del ministero della Salute ha registrato per le ultime 24 ore 12.448 nuovi positivi. Un dato che non si segnalava dallo scorso maggio e che appare in in crescita anche rispetto ai 10.047 positivi di ieri. Sul fronte dei decessi la curva rallenta: nell’ultima giornata sono 85 i morti legati al virus (ieri 83). Il totale delle vittime registrate da inizio pandemia arriva così a quota 133.415. In Italia cresce il numero degli attualmente positivi: dai 154.510 di ieri ai 159.317 di oggi, 24 novembre.

La situazione negli ospedali

Sono 49 le persone positive che nelle ultime 24 ore hanno fatto ingresso in terapia intensiva. Un numero in calo rispetto agli ospedalizzati registrati nella giornata di ieri (61). Il totale di ricoveri in rianimazione sono 573 (ieri 560, due giorni fa 549). Per quanto riguarda i reparti di area non critica la curva segnala un incremento di 32 unità: dai 4.597 di ieri ai 4.629 di oggi. Crescono le persone attualmente in isolamento domiciliare: 154.115 nelle ultime 24 ore contro i 149.353.

Tamponi e tasso di positività

L’attività di tracciamento subisce un calo. Nelle ultime 24 ore sono stati effettuati 562.505 nuovi tamponi, ieri erano stati 689.280. Per un totale di test antigenici rapidi e molecolari eseguiti da inizio emergenza pari a 116.019.095. Il tasso di positività oggi è pari all’ 2.2% ,in aumento rispetto all’1,5% di ieri.

Ieri e oggi

Indice di gravità

Ultimi 10 giorni

I positivi al Covid-19 Regione per Regione

Ecco i dati sulle persone attualmente positive al Coronavirus regione per regione:

