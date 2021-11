Coronavirus, 83 morti in un giorno. I contagi tornano sopra quota 10 mila (10.047), aumentano i ricoveri

Il tasso di positività scende all’1,5% (-0,9% rispetto a ieri). I nuovi ingressi in terapia intensiva sono 61

Il bollettino del 23 novembre 2021

Sono 83 i decessi legati al Coronavirus in Italia oggi 23 novembre. A segnalarlo è il quotidiano bollettino della Protezione civile e del ministero della Salute. Ieri i morti segnalati erano stati 70, mentre due giorni fa erano stati 46. Per quanto riguarda i nuovi contagi, oggi ne sono stati individuati 10.047. Ieri l’aumento era stato di 6.404, a fronte dei 9.709 di domenica 21 novembre. Le persone attualmente positive sono 154.510 (ieri 151.514).

La situazione negli ospedali

Per quanto riguarda la situazione negli ospedali, i ricoverati sono a oggi 4.597(ieri 4.507, +90). In terapia intensiva si trovano 560 pazienti (ieri 549, +11), di cui 61 sono gli ingressi giornalieri (ieri +54). In isolamento domiciliare ci sono attualmente 149.353 persone (ieri 146.458) mentre i dimessi e i guariti nell’ultima giornata sono stati 6.965.

Tamponi e tasso di positività

Nelle ultime 24 ore sono stati effettuati 689.280 tamponi contro i 267.570 di ieri. Dall’inizio del monitoraggio sono stati analizzati 115.456.590 test. Il tasso di positività oggi è del 1,5% (ieri 2,4%, -0,9%).

Ecco i dati sulle persone attualmente positive al Coronavirus regione per regione:

