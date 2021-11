Djokovic verso l’esclusione agli Australian Open. Il padre: «Vaccino obbligatorio per partecipare? Non cederà al ricatto»

«È improbabile che Novak Djokovic giochi gli Australian Open se le condizioni sono queste»: sono le parole del padre del tennista, Srdjan Djokovic, rilasciate nel corso di un’intervista con l’emittente serba Tv Prva. Al primo Slam dell’anno è obbligatoria la vaccinazione anti Covid per tutti i partecipanti. E il numero uno del ranking mondiale, che in passato si è espresso contro il vaccino, non ha mai risposto ufficialmente alla domanda se si fosse sottoposto alla somministrazione o no. «L’essere vaccinati o meno risponde a un diritto personale di ogni individuo – ha dichiarato il padre – Nessuno può violare la privacy del singolo perché ognuno ha il diritto di decidere per la propria salute. Se Novak si è vaccinato o meno è un argomento che riguarda esclusivamente lui. Non credo che lo rivelerà, e sotto questi ricatti probabilmente non giocherà lo Slam».

