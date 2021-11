La polizia individua il tifoso che ha molestato Greta Beccaglia in diretta tv

La polizia avrebbe individuato il tifoso che dopo Empoli-Fiorentina ha molestato in diretta la giornalista di Toscana Tv Greta Beccaglia. Secondo quanto scrive l’agenzia di stampa Ansa il commissariato di Empoli lo ha individuato incrociando le immagini della tv e quelle degli altri media. Gli agenti sono ora in attesa della denuncia della cronista, che per ora non si è ancora presentata davanti alle autorità. La mancanza della sua testimonianza rende anche difficile individuare gli altri che l’hanno molestata fuori dallo stadio Castellani. Beccaglia aveva detto in un video su Instagram di voler denunciare l’uomo che l’ha molestata. In un’intervista rilasciata al Corriere della Sera la giornalista ha anche raccontato che l’uomo prima di colpirla con uno schiaffo sul sedere si era sputato sulle mani. E ha anche raccontato che un uomo incappucciato si è avvicinato per toccarla durante la diretta. Oggi la sottosegretaria allo Sport Valentina Vezzali in un intervento pubblicato sulla Gazzetta dello Sport ha espresso solidarietà nei confronti della giornalista: «Ciò che è accaduto alla giornalista Greta Beccaglia al termine di Empoli-Fiorentina mi rattrista profondamente sia da donna che da rappresentante delle istituzioni. L’indignazione che tutti abbiamo provato assistendo in video alla molestia e all’assenza di una condanna tempestiva da parte dei presenti, non deve spegnersi ma anzi deve essere da stimolo per comprendere quanta strada ci sia ancora da percorrere, soprattutto sul piano culturale».

Intanto l’Associazione Stampa Toscana e il Gruppo Toscano giornalisti sportivi – Ussi fanno sapere di volersi costituire parte civile se sarà avviato un procedimento a carico del responsabile della molestia, ai limiti della violenza, a danno di Greta Beccaglia, impegnata in un servizio in diretta Tv dopo Empoli – Fiorentina. Il presidente dell’Ast, Sandro Bennucci, e il presidente del gruppo giornalisti sportivi, Franco Morabito, esprimono «nuova solidarietà a Greta Beccaglia e ribadiscono la condanna dell’inqualificabile gesto. È intollerabile – ha detto Bennucci – che episodi di molestia sessista accadano attorno ad un evento sportivo nei confronti di chi sta facendo il proprio lavoro, proprio all’indomani della giornata in cui tutti hanno espresso il proprio impegno contro la violenza sulle donne. Della vicenda è stata investita la Commissione pari opportunità della Fnsi. Rivolgo anche un appello perché le aziende editoriali, e gli stessi conduttori delle trasmissioni, garantiscano, nell’ambito dell’organizzazione del lavoro, la massima sicurezza degli operatori dell’informazione, ed in particolare delle colleghe, nei servizi in prima linea, dove simili atti potrebbero sciaguratamente ripetersi».

Leggi anche: