Turchia, un uragano travolge Istanbul: almeno 4 vittime, tra cui un bambino – I video

Un forte uragano si è abbattuto sulla città di Istanbul, in Turchia. Sono almeno 4 le vittime, mentre i feriti finora sono una ventina. Due delle persone che hanno perso la vita, una donna e il suo bambino, sono rimaste schiacciate sotto i detriti di un tetto che si era staccato dall’abitazione accanto alla quale stavano camminando. Il vento del sud, chiamato Lodos in turco, ha fatto registrare raffiche fino a 130 chilometri orari in alcuni quartieri del Bosforo. L’uragano ha spazzato via tetti e automobili, abbattendo anche una torre con un orologio presente nella città. La protezione civile ha invitato la popolazione a non uscire di casa, perché in serata è previsto un aggravamento delle condizioni meteorologiche. Il maltempo ha colpito anche altre zone del Paese, soprattutto nella città di Smirne, sulla costa del mare Egeo, e ad Antalya, nel sud della Turchia.

Immagine di copertina: Twitter

Video di copertina: @ragipsoylu su Twitter

