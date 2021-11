Austria, il No vax Johann Biacsics muore di Covid-19: aveva tentato di curarsi con il biossido di cloro

Johann Biacsics, portavoce delle campagne No vax in Austria, è morto per le complicazioni da Covid-19 qualche giorno fa dopo essere stato ricoverato all’ospedale di Wiener Neustadt dalle parti di Vienna. E secondo Die Zeit l’uomo ha tentato di curare la malattia con il biossido di cloro. Un prodotto a base di biossido di cloro definito “Soluzione Minerale Miracolosa” era stato messo sotto osservazione dal ministero della Salute italiano già nel 2019: il rischio era che potesse provocare effetti negativi sulla salute. Biasics aveva già rifiutato il vaccino e in ospedale ha detto no alle cure, chiedendo e ottenendo di essere riportato a casa. Qui ha tentato di curarsi con la sostanza senza successo. Quando le sue condizioni sono peggiorate la famiglia ha chiamato un’ambulanza per riportarlo in ospedale. Gli infermieri hanno cercato di rianimare il 65enne ma era ormai troppo tardi.

