Molestie e violenze, Facebook rimuove gli account della setta No Vax e negazionista “V_V”

C’è un gruppo di utenti che nel corso della pandemia si è unito e organizzato per gestire una vera e propria setta No Vax e negazionista della Covid. Si fanno chiamare ViVi (V_V) e usano come simbolo il logo di “V per Vendetta” con due V a formare l’equivalente di quello della Volkswagen, motivo per il quale vengono derisi sui social. Gli adepti di questo gruppo si sono fatti riconoscere per le loro azioni violente online e offline. Per questo motivo, e non solo, Meta ha deciso di rimuoverli dalla piattaforma Facebook.

Uno dei volantini distribuiti dagli adepti della setta negazionista.

Il movimento settario, consolidato in Francia e Italia, aveva addestrato i propri adepti ad azioni coordinate di molestie e intimidazioni nei confronti di medici, giornalisti e rappresentanti delle istituzioni. I “guerrieri”, come piace loro autodefinirsi, usufruivano dei loro account personali e di una serie di duplicati (es. Marione Due, Marione Tre) o falsi (per celare le loro reali identità) per commentare in massa negli account, gruppi o pagine Facebook sgradite con un chiaro obiettivo: “farli zittire”.

Sono diverse, dunque, le violazioni al regolamento di Facebook compiute dagli adepti della setta nella piattaforma: bullismo, molestie, incitamento all’odio e alla violenza. Tutte nate da convinzioni cresciute grazie alla disinformazione e alle bufale legate alla pandemia Covid-19. Coordinandosi via Telegram, le attività di questi attivisti passavano velocemente dai social alla “vita reale”, con atti di vandalismo e terrorismo presso gli hub vaccinali.

Uno dei post Facebook di Nico Zanardelli, complice insieme a Paolo Pluda dell’attacco incendiario al centro vaccinale di Brescia, nel quale condivideva un’immagine appartenente alla setta dei ViVi (V_V).

I guru della setta, una volta scoperta l’azione della piattaforma nei loro confronti, hanno condiviso via Telegram l’ennesimo video annuncio agli adepti per chiedere loro di non demordere e continuare le attività di disturbo e violenza. Durante il mese di novembre, in parallelo alle indagini per associazione a delinquere, alcuni di loro sono già stati arrestati dalla Digos di Firenze. Questo è uno dei gruppi più organizzati e, in certi versi, anonimi dell’ambiente negazionista della Covid. Le attività di shitstorm, minacce e violenze sono diventate una costante durante la pandemia, dove si sono formati delle vere e proprie organizzazioni di squadristi digitali.

Uno dei post Telegram della setta negazionista dove invitano gli adepti a seguire il canale di Davide Zedda dove vengono condivisi i video di personaggi come Silvana De Mari e non solo.

