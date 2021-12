La variante Omicron arriva negli Stati Uniti: identificato il primo caso in California

Primo caso confermato di variante Omicron negli Stati Uniti. La persona contagiata dalla nuova mutazione è stata individuata in California ed era vaccinata con ciclo completo. La conferma di questo primo caso è arrivata dalle autorità sanitarie e dal consigliere medico della Casa Bianca Anthony Fauci. Della persona positiva a Omicron si sa che ha viaggiato recentemente dal Sudafrica agli Usa, lo scorso 22 novembre, e che ha manifestato «sintomi lievi», come ha riportato lo stesso Fauci. La positività al Coronavirus è stata certificata il 29 novembre, una settimana dopo essere sbarcata negli States. Proprio il 29 novembre il presidente Usa Joe Biden, in un discorso al Paese, aveva detto: «A un certo punto Omicron arriverà inevitabilmente anche negli Stati Uniti. La nuova mutazione è motivo di preoccupazione, ma non di panico».

Leggi anche: