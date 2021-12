Von der Leyen rompe il tabù: «È tempo di considerare l’obbligo vaccinale europeo» – Il video

«Fino a due o tre anni fa non lo avrei mai pensato, ma ora è tempo di discutere sull’obbligo vaccinale». A dirlo è la presidente della Commissione europea Ursula von der Leyen durante la conferenza stampa sull’emergenza Covid tenuta oggi, 1 dicembre. Dopo la decisione dell’Austria e la dichiarazione del futuro cancelliere di Germania, von der Leyen rompe il tabù dell’obbligo di vaccino mostrandosi per la prima volta favorevole all’idea. La quarta ondata ha oramai invaso l’Europa e la nuova possibile minaccia della variante Omicron porta i vertici a riflettere sulle prossime mosse per arginare il contagio. «Gli scienziati dicono di non saperne abbastanza», ha continuato la presidente riferendosi alla nuova mutazione, «servono due o tre settimane, che in pandemia sono un’eternità. Per questo la raccomandazione è vaccinatevi. Speriamo al meglio, ma prepariamoci al peggio».

