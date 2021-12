Greta Beccaglia torna in diretta tv fuori dallo stadio – Il video

«Siamo veramente contenti di vederla là dove siamo abituati a vederla». Così il conduttore di A tutto gol, di Toscana Tv, ha annunciato il servizio di Greta Beccaglia. Pochi giorni fa, infatti, la giornalista sportiva era stata vittima di molestie in diretta televisiva all’esterno dello stadio dell’Empoli. E ieri, per la prima volta dopo quell’episodio, Beccaglia è tornata in collegamento fuori dallo stadio, questa volta l’Artemio Franchi di Firenze per presentare la partita della 15° giornata di campionato tra Fiorentina e Sampdoria. «Non nascondo che sono emozionata – ha detto la giornalista all’inizio del collegamento -, ho ricevuto tanti messaggi di solidarietà da parte dei tifosi che mi hanno detto “Forza Greta“».

