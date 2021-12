Venezia, arrestato per terrorismo un 25enne tunisino: «È un membro dell’Isis»

È stato arrestato per «partecipazione ad associazione terroristica e atti di terrorismo» il 25enne intercettato dalla polizia nel corso di un’operazione delle Digos di Venezia e Gorizia, coordinata dalla direzione centrale della polizia di prevenzione. Secondo quanto ricostruito, il giovane, un cittadino tunisino, appartiene a una cellula dell’Isis e su di lui pendeva da tempo un mandato di cattura internazionale ai fini dell’estradizione, emesso dal tribunale di Tunisi. Si attendono maggiori dettagli sull’operazione in una conferenza stampa, prevista in questura a Venezia per le 11 di questa mattina.

