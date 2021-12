I numeri in chiaro della settimana. Sebastiani: «Il virus cresce ma è controllato. Preoccupa la Calabria» – Il video

L’epidemia è tornata a diffondersi in Italia come un’onda, esattamente come se fosse febbraio del 2020. Con una differenza: se allora il punto da cui partiva il Coronavirus era la provincia di Bergamo, questa volta il punto di origine è stata la provincia di Trieste. È questa la tesi che Giovanni Sebastiani, matematico del Cnr, ha spiegato a Open nella rubrica Numeri in chiaro: «Siamo in una fase di espansione epidemica. La diffusione non è avvenuta in modo omogeneo: abbiamo un polo che è il Friuli Venezia Giulia e in particolare la provincia di Trieste. Da lì l’onda epidemica si sta espandendo». C’è però una nota positiva in questa analisi: l’espansione del virus si sta muovendo in modo molto più controllato. La differenza, dal punto di vista matematico, è proprio nel modello di crescita: «Il modello che stiamo vedendo è di tipo lineare, non esponenziale. L’epidemia cresce ma non in modo incontrollato come abbiamo visto in altri periodi dove i numeri erano in grado di raddoppiare di settimana in settimana».

Secondo i dati del bollettino diffuso dalla Protezione civile, il numero di posti occupati nei reparti di terapia intensiva in tutta Italia è arrivato a 708, comunque sotto lo soglia di allarme. Nonostante questo però guardando il numero dei ricoveri, è già possibile capire quali regioni sono vicine alla zona gialla: «Abbiamo diverse regioni che possono entrare in zona gialla. Oltre a quelle che dovranno già affrontare queste restrizioni per aver superato la soglia delle terapie intensive, ce ne sono altre che si stanno avvicinando: basta guardare i ricoveri ordinari. Il Veneto è al 12 per cento dei posti nei reparti ospedalieri occupati da pazienti Covid, Liguria e Marche sono al 10 per cento. La Calabria addirittura è al 14 per cento. Inoltre bisogna tenere conto di un altro fattore: i cambiamenti molto rapidi. Proprio in Calabria i casi si sono impennati negli ultimi giorni. Questo tipo di diffusione più veloce è dovuto probabilmente a una maggiore contagiosità della variante Delta».

