Alberto Cirio: «In Piemonte test del tampone gratis a chi attende il Green pass»

Il presidente della Regione Piemonte Alberto Cirio ha deciso di incentivare chi si vaccina proponendo test del tampone gratis per i 15 giorni che ci vogliono per ottenere il Green pass. «Dati alla mano aggiornati a ieri, il Piemonte è la prima Regione, insieme al Molise, per numero di terze dosi somministrate. E la mia regione è tra le uniche tre d’Europa ancora in arancione scuro», dice Cirio. Che da venerdì 10 aprirà le prenotazioni per la somministrazione dei vaccini ai bambini: ««Abbiamo 245 mila piccoli piemontesi che, dal 16 dicembre, potranno avere accesso al vaccino. Dal primo giorno dell’emergenza ho sposato l’idea che convincere sia meglio che costringere. Detto questo, però, usando tutta la delicatezza e la cautela del caso, sono convinto che la politica debba ascoltare la scienza e che, a sua volta, i genitori debbano fidarsi di tutti gli organi sanitari che, da un anno, stanno studiando per traghettarci fuori dalla pandemia». Da qui la scelta del “regalo” dei tamponi: «In poche settimane, siamo passati da 550 mila cittadini over 12 ancora non vaccinati a 480 mila. Ecco perché abbiamo deciso d’incentivare chi fa la prima dose di vaccino con tamponi gratuiti per tutto il periodo finestra (15 giorni, ndr) che trascorre dalla prima iniezione fino all’ottenimento del green pass. Una misura che, da ieri, applichiamo anche a chi ha tra 12 e 18 anni di età».

