Coronavirus, 12.527 contagi in un giorno: aumentano i ricoveri, il tasso di positività schizza al 4%. 79 i morti

Il bollettino del 9 dicembre 2021

Scendono i casi di Coronavirus in Italia. Nelle ultime 24 ore sono 12.527 i nuovi positivi registrati dalla Protezione civile e dal ministero della Salute. Un dato in diminuzione rispetto a quello di ieri, quando i nuovi contagi erano stati 17.959. Anche sul fronte dei decessi la curva epidemiologica appare in decrescita: 79 morti legate al virus nelle ultime 24 ore contro gli 86 di ieri. Per un totale di vittime da inizio pandemia pari a 134.551.

La situazione negli ospedali

La pressione ospedaliera si mostra in crescita soprattutto per gli ingressi giornalieri in terapia intensiva: oggi, 9 dicembre, sono 69 contro i 62 di ieri. Anche il totale dei ricoverati in rianimazione sale: 811, (ieri 791). Per quanto riguarda i reparti ordinari il numero degli ospedalizzati arriva a quota 6.333, con +20 unità rispetto al precedente monitoraggio. Rimangono in isolamento domiciliare perché positivi al virus 247.409 persone.

Tamponi e tasso di positività

Il dato sui nuovi contagi arriva alla luce di 312.828 nuovi tamponi eseguiti in 24 ore. L’attività di tracciamento appare in calo rispetto a ieri quando i test rapidi e molecolari elaborati erano stati 564.698. Sale il tasso di positività: oggi al 4% contro il 3,2% di ieri.

I positivi al Covid-19 Regione per Regione

Ecco i dati sulle persone attualmente positive al Coronavirus regione per regione:

