Vaccini, più di 6 milioni senza prima dose. Ma c’è l’effetto Super Green: negli ultimi 7 giorni quasi 600 mila dosi in più

Dopo dieci mesi di campagna vaccinale anti Covid, sono oltre 6 milioni gli italiani che non hanno alcuna copertura, non essendosi sottoposti nemmeno a una dose di vaccino. Il report diffuso dal governo parla precisamente di 6.103.160 persone. In termini assoluti, il numero più alto di non vaccinati è tra i 40-49 anni (1.289.003) e in quella 50-59 anni (1.097.620); in percentuale è invece tra i 12-19enni che c’è la fetta più ampia: il 20,90%, che corrisponde a 967.264 persone su una platea di 4.627.514. I numeri, per quanto alti, non oscurano l’effetto Super Green pass: sono infatti 3.210.043 i vaccini somministrati in Italia nell’ultima settimana. La scorsa settimana erano stati 2.668.228. Questo significa che negli ultimi 7 giorni, in media, sono state somministrate 458.577 dosi quotidiane. Rispetto alla settimana precedente 77 mila in più ogni 24 ore.

