Uccisa a coltellate in casa, arrestato il compagno: il 50enne ricoverato dopo aver tentato il suicidio

Alla fine Sandro Sarais, 56 anni, è stato fermato per omicidio volontario: l’accusa è di aver ucciso a coltellate la sua compagna, Mihaela Kleics, 50 anni, di origini rumene, nella sua abitazione a Quartu Sant’Elena, a Cagliari. L’uomo ha tentato il suicidio: ha cercato di tagliarsi la gola e i polsi e proprio per questo motivo, al momento, è controllato a vista dai carabinieri dopo il ricovero all’ospedale Brotzu di Cagliari. Si era nascosto in auto nelle campagne nel sud Sardegna: è stato ritrovato grazie a un’intensa attività informativa e attraverso le celle della telefonia mobile. La vittima e l’uomo vivevano insieme da diversi mesi e, come confermano alcuni vicini di casa, nell’ultimo periodo ci sarebbero state tra i due diverse discussioni e litigi al punto che, in qualche caso, sarebbero state chiamate le forze dell’ordine. «Li abbiamo sentiti litigare – raccontano – Lui urlava: “Ti ammazzo, ti ammazzo”, mentre lei lo invitava ad andarsene». Anche sabato scorso sarebbero state chiamate le forze dell’ordine mentre in passato sarebbe intervenuta persino un’ambulanza. I medici, in quel caso, avrebbero medicato la donna.

Foto in copertina di repertorio

Leggi anche: