La deputata No vax Sara Cunial è tornata alla Camera senza Green pass: ha seguito i lavori dalla tribuna

Sara Cunial è tornata alla Camera senza Green pass. L’irriducibile deputata No vax del gruppo Misto ha seguito i lavori sulle dichiarazioni di voto sulla fiducia al dl Fiscale dalla tribuna. Stando a quanto si apprende, il presidente del collegio di Appello della Camera, Andrea Colletti, ha accolto il suo ricorso contro la decisione del Consiglio di giurisdizione della Camera che ribadiva l’obbligo di Green pass anti Covid per entrare a Montecitorio e nell’emiciclo. Stando a quanto circolato, il collegio di Appello si riunirà domani in sede collegiale per ratificare o meno la decisione. La presenza di Cunial è stata commentata da alcuni deputati presenti in Transatlantico. Lo scorso 25 novembre il consiglio di Giurisdizione aveva respinto il primo ricorso della deputata No vax.

