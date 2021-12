Rimborsopoli in Piemonte, condannato l’ex presidente leghista Cota a un anno e sette mesi

Roberto Cota è stato condannato dalla Corte di Appello di Torino per la vicenda “Rimborsopoli”, ovvero per le spese pazze dei gruppi consigliari che occupavano gli scranni di Palazzo Lascaris tra il 2010 e il 2012. Si tratta di un anno e sette mesi di carcere per peculato che la corte ha inflitto all’ex governatore del Piemonte in quota Lega. Nella sentenza figurano anche il deputato leghista Paolo Tiramani, attuale sindaco di Borgosesia (un anno e cinque mesi), e la parlamentare Augusta Montaruli di Fratelli d’Italia (un anno e sette mesi). La condanna più alta riguarda l’ex consigliere Angelo Burzi, che è stata ricalcolata in 3 anni di reclusione. Pena detentiva anche per l’ex consigliera Rosanna Valle (due anni e quattro mesi), Roberto De Magistris (un anno e sei mesi) e Daniele Cantore (un anno e sette mesi). Un’altra decina di ex consiglieri sono stati interdetti dai pubblici uffici.

Leggi anche: