Calcio, la prima volta della «Finalissima»: Italia e Argentina si sfideranno il 1° giugno 2022 a Wembley

Da una parte l’Italia campione d’Europa, dall’altra l’Argentina vincitrice della Copa America. Le due nazionali si sfideranno in quella che è stata ribattezzata la «Finalissima», il 1° giugno 2022 nello stadio di Wembley dove gli Azzurri hanno trionfato a Euro 2020. L’annuncio è stato dato dalla Uefa. «C’è una lunga tradizione di collaborazione tra Uefa e Conmebol, come testimoniato negli anni con competizioni come il Trofeo Artemio Franchi e la Coppa Intercontinentale – ha detto il presidente della Uefa Aleksandr Ceferin -, ed è con grande orgoglio che lanciamo un trofeo per nazionali così prestigioso per la gioia degli amanti del calcio in tutto il mondo. Non vediamo l’ora di esplorare insieme nuove opportunità e aspettiamo con impazienza la Finalissima di Londra nel giugno 2022».

