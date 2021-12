Premier League in bilico per l’emergenza contagi: si fa largo l’ipotesi di uno stop

Rimandata anche Leicester-Tottenham, prevista per stasera: è il quarto rinvio in quattro giorni

La Premier League rischia di fermarsi. L’aumento dei contagi in Inghilterra sta gettando nel caos il calendario del campionato di calcio, che ha visto quattro rinvii di partite in quattro giorni. Nel primo pomeriggio di oggi, 16 dicembre, è stato annunciato lo slittamento della partita tra Leicester e Tottenham prevista per stasera: tra i giocatori del Leicester sono stati registrati nuovi casi positivi e lo stesso Tottenham, dove è scoppiato il primo focolaio Covid la scorsa settimana, è ancora in emergenza. La squadra di Londra è alla terza partita di fila rinviata. Per il momento la sospensione del campionato è solo un’ipotesi avanzata da alcuni media e addetti ai lavori. Ma se la situazione generale dovesse aggravarsi ulteriormente, nulla è da escludere: la Premier League potrebbe subire una pausa fino a metà gennaio. Solo ieri, 15 dicembre, nel Regno Unito sono stati registrati 78.610 nuovi positivi e 165 morti.

Immagine di copertina: EPA/ANDY RAIN EDITORIAL USE ONLY

