L’allarme a Roma e nel Lazio: «Mille positivi in giro per la città, violano la quarantena per gli auguri»

Ci sono almeno un migliaio di positivi che non rispettano la quarantena a Roma. Il calcolo è dell’assessore alla Sanità della Regione Lazio Alessio D’Amato, che ne parla oggi con il Messaggero: «Un migliaio di persone entrata in contatto con positivi non si è messa in autoisolamento preventivo e non ha avvertito le Asl». E quindi ha continuato a girare per la città come se nulla fosse. D’Amato parla di un migliaio di casi già scoperti per la denuncia delle aziende sanitarie. Che segnalano la mancata collaborazione di alcuni cittadini anche nei confronti dell’attività di contact tracing. E secondo l’assessore fanno rischiare la zona gialla nel Lazio, che potrebbe arrivare dopo Capodanno: soltanto ieri nel Lazio si sono registrati oltre 2600 contagi, di cui più di mille soltanto a Roma. Il rapporto tra tamponi e positivi nella regione è al 5%, mentre scende l’indice di contagio Rt a 1,01 da 1,06 della settimana scorsa.

Una dirigente di una Asl romana, contattata dal quotidiano, racconta cosa sta succedendo: «Nei mesi scorsi erano principalmente i ragazzini a non comunicare se erano entrati in contatto con un positivo. E non lo dicevano neppure ai genitori. Oggi, meno rigorosi, sono soprattutto gli anziani che sentono il bisogno di uscire e vedere i propri cari, e i quarantenni. Attraverso le nostre triangolazioni abbiamo scoperto il caso di un autotrasportatore che era entrato in contatto con un suo cliente positivo. Quando gli abbiamo comunicato la cosa, non solo ci ha risposto che lo sapeva ma ci ha detto di lasciarlo in pace perché doveva lavorare. La stessa giustificazione che ci ha dato un professionista spiegandoci di aver avvertito i suoi clienti ma che doveva andare in ufficio e non poteva lavorare da casa. Per questo ha preferito non avvertire la Asl. E chissà quanti si comportano in questo modo». Aumentando così la circolazione del virus.

