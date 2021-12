Graziano Mesina arrestato dai carabinieri: era latitante dal 2020

Il Ros e il Gis dei Carabinieri insieme allo Squadrone cacciatori Sardegna hanno arrestato a Desulo nel nuorese Graziano Mesina, latitante dal 2020. Mesina deve scontare una condanna a 24 anni di reclusione. Era scappato dalla sua abitazione di Orgosolo il 2 luglio dell’anno scorso. Proprio per scappare dall’ordine di carcerazione dopo la conferma della condanna a 30 anni di reclusione da parte della Cassazione per associazione a delinquere finalizzata al traffico internazionale di stupefacenti. L’ex primula rossa aveva trascorso 40 anni in carcere. Poi aveva ottenuto la grazia che gli era stata revocata dopo la nuova condanna. Il 4 aprile scorso ha compiuto 79 anni e nel frattempo erano morte le sue sorelle Antonia e Rosa, oltre che un nipote, Giancarlo Pisanu. Mesina non avrebbe opposto resistenza. Al vaglio degli inquirenti c’è la posizione di una coppia che lo avrebbe aiutato.

Leggi anche: