Il No Vax cacciato dal volo Ryanair perché senza mascherina: «I vaccini servono per controllarci» – Il video

Tutto era pronto per il decollo di un volo Ryanair dall’aeroporto di Londra-Stansted in direzione Dublino quando Dean Byrne, ex pugile No vax, è salito a bordo dell’aereo privo di Green pass. E dopo la richiesta di un assistente di volo di indossare la mascherina, l’uomo ha iniziato a camminare avanti e indietro per il corridoio, urlando e inveendo contro la «dittatura sanitaria voluta dal nuovo ordine mondiale» e “mettendo in guardia” i passeggeri dai “pericoli” dei vaccini contro il Covid. «Vi stanno mentendo – urla il 38enne ai passeggeri – è tutto piano del nuovo ordine mondiale per controllarci». E l’uomo urla ancora: «Pensate che stia mentendo? Fate la dovute ricerche, controllate. Il vaccino fa parte di un piano per assoggettarci mentalmente. Quanti calciatori, o atleti professionisti sono stati già uccisi dai vaccini? Quanti bambini sono stati uccisi? Qualcuno vuole iniettare del veleno nei vostri figli? Vi stanno mentendo: fa tutto parte di un piano». Lo sproloquio dell’ex pugile è durato circa 20-25 minuti, dopodiché sono intervenuti gli agenti di sicurezza per farlo scendere dall’aereo. In una nota, la compagnia di volo Ryanair ha dichiarato che l’uomo «è stato fatto scendere dall’aereo dopo aver violato la sicurezza dell’aeroporto e aver creato disagi a bordo».

