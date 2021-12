Scuola, la proposta di Galli per frenare i contagi: «Prolungare le vacanze di Natale per i più piccoli»

«Se la situazione Covid in Italia dovesse peggiorare, si potrebbe pensare ad allungare le vacanze scolastiche di Natale per i piccoli non vaccinati». A suggerirlo è Massimo Galli, ex direttore di reparto delle Malattie Infettive dell’ospedale Sacco di Milano, parlando a Sky Tg24. «I bambini sotto i 5 anni che non sono vaccinati contro il Coronavirus hanno un maggior rischio di diffondere l’infezione». «La situazione – ha aggiunto Galli – è diventata di nuovo abbastanza critica. Non paragonabile a quella drammatica del 2020, ma è un problema dal punto di vista della gestione del Paese». Visto l’andamento dei contagi, e con l’incombere della variante Omicron , «non sarebbe male» che le scuole chiudessero ancora per un po’. Esistono, ha sottolineato, «persone fragili» che non rispondono adeguatamente al vaccino, o in cui l’effetto dell’immunizzazione diminuisce più rapidamente, e che «vanno protette».

