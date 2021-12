Covid, altri rinvii in Premier League. La Serie B italiana: «La variante Omicron è un problema»

Nuovi rinvii in Premier League a causa della pandemia di Covid-19. Liverpool-Leeds e Wolverhampton-Watford, previste per il 26 dicembre, non si giocheranno. Nove delle ultime 20 partite della massima serie in Inghilterra sono state rinviate, ma lunedì i club della Premier League hanno deciso di non apportare modifiche al programma festivo. Il periodo natalizio come ogni anno prevede un calendario ricco di impegni per le squadre inglesi e la Premier, nonostante gli ultimi rinvii, non sembra intenzionata a fermarsi. Nei prossimi giorni, i tecnici del massimo campionato inglese incontreranno la dirigenza della Premier League per parlare della situazione.

Anche il calcio italiano è alle prese con il dilagare della pandemia, e in particolare con la variante Omicron. Mauro Balata, presidente della Lega di Serie B, ha detto: «Abbiamo avuto un problema con la variante Omicron che ha colpito diverse società. Ci siamo confrontati con le società e abbiamo deciso di riprendere il 15 gennaio come da programma, con i recuperi della 18esima giornata il 13». Balata ha anche reso note le date in cui verranno recuperati gli impegni previsti durante il periodo natalizio: «Recupereremo le giornate previste a Natale il 15 e il 22 gennaio con altrettanti turni infrasettimanali. In linea generale credo serva un maggior coordinamento fra le varie autorità sanitarie locali. Servirebbe una regia unica che prenda decisioni che permettano ai club di lavorare serenamente». Il 13 gennaio, verranno recuperate Benevento-Monza e Lecce-Vicenza, mentre il 15 gennaio si giocherà la 19esima giornata, che era prevista per il 26 dicembre. Infine il 22 gennaio si recupererà la 20esima giornata, inizialmente in calendario il 29 dicembre. Secondo quanto stabilito durante la votazione di Assemblea il campionato si concluderà il 6 maggio.

