Mattarella elogia l’annata trionfale dello sport italiano: «Una risposta di speranza alla pandemia» Il video

Il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella saluta il mondo dello sport consegnando il tricolore agli azzurri delle Olimpiadi e Paralimpiadi invernali di Pechino 2022, in attesa che Sofia Goggia lo porti alla cerimonia di apertura. Durante il suo saluto Mattarella ha elogiato le gesta degli atleti italiani, che in questo 2021 si sono distinti per i grandi risultati ottenuti: «Si dice spesso, ed è vero, che durante l’emergenza sanitaria, il nostro Paese ha sofferto molto e nell’anno che sta per concludersi e in quello che sta per aprirsi lo sport è stato una risposta di speranza e di ottimismo, offerta al Paese dal mondo sportivo olimpico e paralimpico». Giovanni Malagò, presidente del Coni, ha detto a Mattarella: «Per sette anni lei è stato il nostro faro dimostrando infinita e costante attenzione nei confronti dello sport italiano. Non c’è stata una volta in cui di fronte alla nostra istanza non abbia dimostrato di ascoltarci, aiutarci, volerci bene».

Immagine di copertina da: Ansa

