Covid, è morto l’ex senatore M5s Bartolomeo Pepe: era contrario ai vaccini

E’ morto l’ex senatore del Movimento 5 Stelle Bartolomeo Pepe. Era ricoverato in terapia intensiva all’ospedale Cotugno di Napoli a causa di una polmonite bilaterale interstiziale derivata dal Coronavirus. Convinto No vax, Pepe sì era presentato al pronto soccorso sabato scorso con difficoltà respiratorie. Dopo essere stato sottoposto a ventilazione non invasiva, sedato e intubato, Pepe negli ultimi giorni non era migliorato. L’ex senatore M5s in passato aveva definito l’emergenza Covid una «ridicola isteria».

