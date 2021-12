Covid, il monitoraggio Iss: aumenta ancora l’incidenza. In crescita la pressione sugli ospedali, stabile l’indice Rt

Continua ad aumentare l’incidenza dei contagi da Covid-19 a livello nazionale. Secondo i dati del monitoraggio settimanale della cabina di regia comunicati dall’Istituto superiore di sanità (Iss), l’incidenza è a 351 casi per 100.000 abitanti nel periodo tra il 17 e il 23 dicembre, contro i 241 per 100.000 abitanti della rilevazione precedente (10-16 dicembre). Nel periodo tra il 30 novembre e il 13 dicembre, l’indice Rt medio calcolato sui casi sintomatici è stato pari a 1,13, stabile rispetto alla settimana precedente ma sempre oltre la soglia critica. L’indice di trasmissibilità basato sui casi con ricovero ospedaliero è a 1,11 contro l’1,09 della rilevazione precedente. Guardando alla situazione negli ospedali, il tasso di occupazione in terapia intensiva è al 10,7% contro il 9,6% del 16 dicembre. Il tasso di occupazione in aree mediche a livello nazionale sale al 13,9% contro il 12,1% dell’ultima rilevazione.

